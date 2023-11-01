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У жовтні з Харкова вивезли 188 тисяч кубометрів сміття

Суспільство 18:03   01.11.2023
Оксана Якушко
У жовтні з Харкова вивезли 188 тисяч кубометрів сміття

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли 188 тис. куб. м побутових відходів з 1 по 31 жовтня.

Так, було вивезено 158,4 куб. м ТПВ та 29,4 куб. м великогабаритних відходів.

«‎Ми продовжуємо вивезення опалого листя, що суттєво збільшує навантаження на підприємство – до 40%. Крім того, харків’яни продовжують повертатися до міста та наводити лад у своїх домівках. Тому в жовтні значно зріс обсяг побутових відходів, які вивозить наше підприємство», – розповів директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли 188 тис. куб. м побутових відходів з 1 по 31 жовтня.".