У жовтні з Харкова вивезли 188 тисяч кубометрів сміття
Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли 188 тис. куб. м побутових відходів з 1 по 31 жовтня.
Так, було вивезено 158,4 куб. м ТПВ та 29,4 куб. м великогабаритних відходів.
«Ми продовжуємо вивезення опалого листя, що суттєво збільшує навантаження на підприємство – до 40%. Крім того, харків’яни продовжують повертатися до міста та наводити лад у своїх домівках. Тому в жовтні значно зріс обсяг побутових відходів, які вивозить наше підприємство», – розповів директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "КПБО", мусор, отходы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 18:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли 188 тис. куб. м побутових відходів з 1 по 31 жовтня.".