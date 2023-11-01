У жовтні з Харкова вивезли 188 тисяч кубометрів сміття

Робітники КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» вивезли 188 тис. куб. м побутових відходів з 1 по 31 жовтня.

Так, було вивезено 158,4 куб. м ТПВ та 29,4 куб. м великогабаритних відходів.

«‎Ми продовжуємо вивезення опалого листя, що суттєво збільшує навантаження на підприємство – до 40%. Крім того, харків’яни продовжують повертатися до міста та наводити лад у своїх домівках. Тому в жовтні значно зріс обсяг побутових відходів, які вивозить наше підприємство», – розповів директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.