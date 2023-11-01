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Вражеские штурмы, обстрелы и пять авиаударов — сводка Генштаба по Харьковщине

Происшествия 19:40   01.11.2023
Елена Нагорная
Вражеские штурмы, обстрелы и пять авиаударов — сводка Генштаба по Харьковщине Фото: zn.ua

В течение суток на Харьковщине военные РФ нанесли авиаудары в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Борисовка, Волчанск, Охримовка и Строевка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое — на Купянском.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили восемь атак.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 19:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине военные РФ нанесли авиаудары в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".