Вражеские штурмы, обстрелы и пять авиаударов — сводка Генштаба по Харьковщине

В течение суток на Харьковщине военные РФ нанесли авиаудары в районах Петропавловки, Купянска, Куриловки, Степной Новоселовки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Борисовка, Волчанск, Охримовка и Строевка на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка и Берестовое — на Купянском.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где украинские защитники отбили восемь атак.