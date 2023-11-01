ПВО работала на Харьковщине, ночью сбили 18 «шахедов» — данные Генштаба

Ночью армия РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками и ракетой Х-59. ВС ВСУ сообщали о БПЛА в Харьковской области и работе ПВО.

«Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 ракета и 18 ударных БпЛА. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

ПВО Украины «работала» по «шахедам» еще с вечера 31 октября. В 21:42 Воздушные силы ВСУ сообщили о БПЛА в Сумской области, которые движутся в южном направлении. Позже «шахеды» залетели на территорию Полтавщины. Тревогу объявили в ряде центральных областей Украины. В 22:14 ВС ВСУ проинформировали об ударных БПЛА, которые из Белгородской области РФ залетели на Харьковщину.

«Шахеды» на границе Черкасской и Винницкой областей, а также Харьковщине и Полтавщине. Работает ПВО!» — сообщили защитники неба в 22:33. Группы беспилотников продолжали заходить в воздушное пространство Украины в течение ночи, долетая до Львовской, Тернопольской и Винницкой областей. На Харьковщине отбой прозвучал в 00:15.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине восемь ракетных и 97 авиационных ударов, совершила 84 обстрела из РСЗО.

«Авиационные удары получили: Песчаное, Новосергеевка, Чернещина, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей», — проинформировали в ГШ.

На фронте произошло 68 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отбили более 10 атак противника», — отметили в сводке.

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, один — по пункту управления россиян и два — по ЗРК противника. Ракетчики поразили три радиолокационные станции, два склада боеприпасов, один район сосредоточения россиян и восемь артиллерийских средств противника.