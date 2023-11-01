Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

ПВО работала на Харьковщине, ночью сбили 18 «шахедов» — данные Генштаба

Происшествия 07:24   01.11.2023
Оксана Горун
ПВО работала на Харьковщине, ночью сбили 18 «шахедов» — данные Генштаба Фото: иллюстративное

Ночью армия РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками и ракетой Х-59. ВС ВСУ сообщали о БПЛА в Харьковской области и работе ПВО.

«Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена 1 ракета и 18 ударных БпЛА. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

ПВО Украины «работала» по «шахедам» еще с вечера 31 октября. В 21:42 Воздушные силы ВСУ сообщили о БПЛА в Сумской области, которые движутся в южном направлении. Позже «шахеды» залетели на территорию Полтавщины. Тревогу объявили в ряде центральных областей Украины. В 22:14 ВС ВСУ проинформировали об ударных БПЛА, которые из Белгородской области РФ залетели на Харьковщину.

«Шахеды» на границе Черкасской и Винницкой областей, а также Харьковщине и Полтавщине. Работает ПВО!» — сообщили защитники неба в 22:33. Группы беспилотников продолжали заходить в воздушное пространство Украины в течение ночи, долетая до Львовской, Тернопольской и Винницкой областей. На Харьковщине отбой прозвучал в 00:15.

В целом за сутки армия РФ нанесла по Украине восемь ракетных и 97 авиационных ударов, совершила 84 обстрела из РСЗО.

«Авиационные удары получили: Песчаное, Новосергеевка, Чернещина, Синьковка, Петропавловка, Подолы Харьковской области. Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей», — проинформировали в ГШ.

На фронте произошло 68 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, где наши защитники отбили более 10 атак противника», — отметили в сводке.

Читайте также: Купянское направление ВСУ удержали, в том числе благодаря Авдеевке — эксперт

Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, один — по пункту управления россиян и два — по ЗРК противника. Ракетчики поразили три радиолокационные станции, два склада боеприпасов, один район сосредоточения россиян и восемь артиллерийских средств противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харьковском облсовете придумали, чем занять театры, закрытые из-за войны
В Харьковском облсовете придумали, чем занять театры, закрытые из-за войны
01.11.2023, 10:29
Удар по пожарной части, погибший и раненая — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
Удар по пожарной части, погибший и раненая — ГСЧС об обстрелах Харьковщины
01.11.2023, 08:23
По главной площади Харькова ветераны гоняли на необычном авто (сюжет)
По главной площади Харькова ветераны гоняли на необычном авто (сюжет)
31.10.2023, 23:38
Два российских танка подорвались на своих же минах на Харьковщине (видео)
Два российских танка подорвались на своих же минах на Харьковщине (видео)
01.11.2023, 09:26
Утром враг обстрелял Купянск, за сутки 25 населенных пунктов — Синегубов
Утром враг обстрелял Купянск, за сутки 25 населенных пунктов — Синегубов
01.11.2023, 08:46
Терехов заявил, что армия РФ повредила около половины многоэтажек в Харькове
Терехов заявил, что армия РФ повредила около половины многоэтажек в Харькове
01.11.2023, 10:58

Новости по теме:

07:36
Ночью Украину атаковали 12 «шахедов», на Харьковщине отбили 7 атак — Генштаб
07:13
Интенсивность российских атак на Харьковщине снизилась — данные Генштаба
07:38
Охота за «шахедами» и ситуация на фронте на Харьковщине — сводка Генштаба
21:52
Над Харьковщиной — российский «шахед», в регионе объявили тревогу (обновлено)
07:03
Ракетный удар РФ по Харьковщине и новые атаки под Купянском — данные Генштаба

Вы читали новость: «ПВО работала на Харьковщине, ночью сбили 18 «шахедов» — данные Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала Украину 20 ударными беспилотниками и ракетой Х-59. ВС ВСУ сообщали о БПЛА в Харьковской области и работе ПВО".