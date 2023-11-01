Live
  • Ср 01.11.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.28
  • EUR 38.55

ППО працювала на Харківщині, вночі збили 18 “шахедів” – дані Генштабу

Події 07:24   01.11.2023
Оксана Горун
ППО працювала на Харківщині, вночі збили 18 “шахедів” – дані Генштабу Фото: ілюстративне

Вночі армія РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками та ракетою Х-59. ПС ЗСУ повідомляли про БПЛА в Харківській області та роботу ППО.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 ракету та 18 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, — повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

ППО України “працювала” по “шахедах” ще з вечора 31 жовтня. О 21:42 Повітряні сили ЗСУ повідомили про БПЛА в Сумській області, які рухаються в південному напрямку. Згодом “шахеди” залетіли на територію Полтавщини. Тривогу оголосили в низці центральних областей України. О 22:14 ПС ЗСУ поінформували про ударні БПЛА, які з Бєлгородської області залетіли на Харківщину.

“Шахеди” на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також Харківщині та Полтавщині. Працює ППО!” – повідомили захисники неба о 22:33.

Групи безпілотників продовжували заходити в повітряний простір України протягом ночі, долітаючи до Львівської, Тернопільської та Вінницької областей. На Харківщині відбій дали о 00:15.

Загалом за добу армія РФ завдала по Україні вісім ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснила 84 обстріли з РСЗВ.

Авіаційних ударів зазнали: Піщане, Новосергіївка, Чернещина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької,  Херсонської та Миколаївської областей“, – поінформували в ГШ.

На фронті сталося 68 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника“, – зазначили у повідомленні.

Читайте також:  Куп’янський напрямок ЗСУ утримали, зокрема завдяки Авдіївці — експерт

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, один – по пункту управління росіян та два – по ЗРК противника. Ракетники вразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, один район зосередження росіян і вісім артилерійських засобів противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов заявив, що армія РФ пошкодила половину багатоповерхівок у Харкові
Терехов заявив, що армія РФ пошкодила половину багатоповерхівок у Харкові
01.11.2023, 10:58
У Харківській облраді вигадали чим зайняти театри, закриті через війну
У Харківській облраді вигадали чим зайняти театри, закриті через війну
01.11.2023, 10:29
До харківського екопарку повернулися олені (відео)
До харківського екопарку повернулися олені (відео)
01.11.2023, 10:47
На Харківщині з опаленням 90% будинків – ХОВА
На Харківщині з опаленням 90% будинків – ХОВА
01.11.2023, 10:08
Помер головний редактор журналу “Футбол” із Харкова
Помер головний редактор журналу “Футбол” із Харкова
01.11.2023, 09:46
По головному майдану Харкова ветерани ганяли на незвичайному авто (сюжет)
По головному майдану Харкова ветерани ганяли на незвичайному авто (сюжет)
31.10.2023, 23:38

Новини за темою:

07:36
Вночі Україну атакували 12 “шахедів”, на Харківщині відбили 7 атак – Генштаб
07:13
Інтенсивність російських атак на Харківщині знизилася – дані Генштабу
07:38
Полювання за “шахедами” й ситуація на фронті на Харківщині – зведення Генштабу
21:52
Над Харківщиною – російський “шахед”, у регіоні оголосили тривогу (оновлено)
07:03
Ракетний удар РФ по Харківщині та нові атаки під Куп’янськом – дані Генштабу

Ви читали новину: «ППО працювала на Харківщині, вночі збили 18 “шахедів” – дані Генштабу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 07:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками та ракетою Х-59. ПС ЗСУ повідомляли про БПЛА в Харківській області та роботу ППО".