ППО працювала на Харківщині, вночі збили 18 “шахедів” – дані Генштабу
Вночі армія РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками та ракетою Х-59. ПС ЗСУ повідомляли про БПЛА в Харківській області та роботу ППО.
“Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 ракету та 18 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється“, — повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
ППО України “працювала” по “шахедах” ще з вечора 31 жовтня. О 21:42 Повітряні сили ЗСУ повідомили про БПЛА в Сумській області, які рухаються в південному напрямку. Згодом “шахеди” залетіли на територію Полтавщини. Тривогу оголосили в низці центральних областей України. О 22:14 ПС ЗСУ поінформували про ударні БПЛА, які з Бєлгородської області залетіли на Харківщину.
“Шахеди” на кордоні Черкаської та Вінницької областей, а також Харківщині та Полтавщині. Працює ППО!” – повідомили захисники неба о 22:33.
Групи безпілотників продовжували заходити в повітряний простір України протягом ночі, долітаючи до Львівської, Тернопільської та Вінницької областей. На Харківщині відбій дали о 00:15.
Загалом за добу армія РФ завдала по Україні вісім ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснила 84 обстріли з РСЗВ.
“Авіаційних ударів зазнали: Піщане, Новосергіївка, Чернещина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей“, – поінформували в ГШ.
На фронті сталося 68 бойових зіткнень.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника“, – зазначили у повідомленні.
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Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, один – по пункту управління росіян та два – по ЗРК противника. Ракетники вразили три радіолокаційні станції, два склади боєприпасів, один район зосередження росіян і вісім артилерійських засобів противника.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, війна, генштаб, обстріли, сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі армія РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками та ракетою Х-59. ПС ЗСУ повідомляли про БПЛА в Харківській області та роботу ППО".