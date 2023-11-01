Ворожі штурми, обстріли та п’ять авіаударів – зведення Генштабу по Харківщині

Протягом доби на Харківщині військові РФ завдали авіаударів у районах Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка та Строївка на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка та Берестове – на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські захисники відбили вісім атак.