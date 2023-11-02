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Лицей, многоэтажки и амбулаторию восстанавливают в громаде на Харьковщине

Общество 18:06   02.11.2023
Оксана Якушко
Лицей, многоэтажки и амбулаторию восстанавливают в громаде на Харьковщине

В Старосалтовской громаде Харьковской области восстанавливают жилые дома, лицей и здание, где будет Центр предоставления административных услуг, амбулатория общей практики семейной медицины и поселковый совет, сообщили в ХОВА.

На объектах утепляют и облицовывают фасады, ремонтируют кровли, крыши и поврежденные конструкции, заменяют окна и входные группы, приводят в порядок инженерные коммуникации, делают штукатурные, малярные и другие виды работ.

Все строительные работы на этих объектах должны закончить до конца года, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 18:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Старосалтовской громаде Харьковской области восстанавливают жилые дома, лицей и здание, где будет Центр предоставления административных услуг, амбулатория общей практики семейной медицины и поселковый совет, сообщили в ХОВА.".