Лицей, многоэтажки и амбулаторию восстанавливают в громаде на Харьковщине
В Старосалтовской громаде Харьковской области восстанавливают жилые дома, лицей и здание, где будет Центр предоставления административных услуг, амбулатория общей практики семейной медицины и поселковый совет, сообщили в ХОВА.
На объектах утепляют и облицовывают фасады, ремонтируют кровли, крыши и поврежденные конструкции, заменяют окна и входные группы, приводят в порядок инженерные коммуникации, делают штукатурные, малярные и другие виды работ.
Все строительные работы на этих объектах должны закончить до конца года, сообщил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: амбулатория, відновлення, восстановление, лицей, Старій Салтов, старый салтов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Старосалтовской громаде Харьковской области восстанавливают жилые дома, лицей и здание, где будет Центр предоставления административных услуг, амбулатория общей практики семейной медицины и поселковый совет, сообщили в ХОВА.".