Ліцей, багатоповерхівки й амбулаторію відновлюють у громаді на Харківщині

У Старосалтівській громаді Харківської області відновлюють житлові будинки, ліцей і будівлю, де буде Центр надання адміністративних послуг, амбулаторія загальної практики сімейної медицини і селищна рада, повідомили у ХОВА.

На об’єктах утеплюють і облицьовують фасади, ремонтують покрівлі, дахи і пошкоджені конструкції, замінюють вікна та вхідні групи, приводять до ладу інженерні комунікації, ведуть штукатурні, малярні та інші види робіт.

Усі будівельні роботи на цих об’єктах мають закінчити до кінця року, повідомив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.