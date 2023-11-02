Синегубов назвал 10 населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских обстрелов за сутки. Есть раненая.

«В результате обстрела из РСЗО с. Зеленая Роща Изюмского района получила ранение 61-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести», — написал Синегубов в telegram.

Армия РФ била по населенным пунктам Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Под обстрелами были: Купянск, Двуречная, Кругляковка, Первомайское, Борисовка, Охримовка и другие населенные пункты.

«В г. Волчанск Чугуевского района из-за обстрелов повреждены жилые дома, ветеринарная лаборатория, помещения агропредприятия. В с. Устиновка Купянского района обстрелом поврежден частный дом и с/х техника, в с. Куриловка – дом и хозяйственное сооружение», — проинформировал начальник ХОВА.