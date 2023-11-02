Синєгубов назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу. Є поранена.

“Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Армія РФ била по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під обстрілами були: Куп’янськ, Дворічна, Кругляківка, Першотравневе, Борисівка, Охрімівка та інші населені пункти.

“У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства. У с. Устинівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, у с. Курилівка – будинок та господарчу споруду“, — поінформував начальник ХОВА.