Синєгубов назвав 10 населених пунктів Харківщини, які обстріляла РФ
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу. Є поранена.
“Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Армія РФ била по населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Під обстрілами були: Куп’янськ, Дворічна, Кругляківка, Першотравневе, Борисівка, Охрімівка та інші населені пункти.
“У м. Вовчанськ Чугуївського району через обстріли пошкоджено житлові будинки, ветеринарну лабораторію, приміщення агропідприємства. У с. Устинівка Куп’янського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та с/г техніку, у с. Курилівка – будинок та господарчу споруду“, — поінформував начальник ХОВА.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих обстрілів за добу. Є поранена".