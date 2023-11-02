Уверен в вас, как и 24 февраля, — Зеленский защитникам Купянщины (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил бригады, которые в течение дня отличились на разных направлениях фронта, в частности на Купянском.

«Купянское направление — 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада — горжусь вами, ребята! И я уверен в вас — так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе», — сказал Зеленский.