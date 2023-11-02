Уверен в вас, как и 24 февраля, — Зеленский защитникам Купянщины (видео)
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил бригады, которые в течение дня отличились на разных направлениях фронта, в частности на Купянском.
«Купянское направление — 14-я и 32-я отдельные механизированные бригады, 57-я отдельная мотопехотная бригада — горжусь вами, ребята! И я уверен в вас — так же, как и 24 февраля. Уверен, что Украина обязательно победит. Будьте уверены в себе», — сказал Зеленский.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бригады, Зеленский, купянское направление, обращение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил бригады, которые в течение дня отличились на разных направлениях фронта, в частности на Купянском.".