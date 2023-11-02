Упевнений у вас, як і 24 лютого, – Зеленський захисникам Куп’янщини (відео)

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні назвав бригади, які протягом дня відзначилися на різних напрямках фронту, зокрема на Куп’янському.

“Купʼянський напрямок – 14-та і 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада – пишаюся вами, хлопці! І я впевнений у вас – так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обовʼязково переможе. Будьте впевнені в собі“, – сказав Зеленський.