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Упевнений у вас, як і 24 лютого, – Зеленський захисникам Куп’янщини (відео)

Суспільство 20:43   02.11.2023
Олена Нагорна
Упевнений у вас, як і 24 лютого, – Зеленський захисникам Куп’янщини (відео)

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні назвав бригади, які протягом дня відзначилися на різних напрямках фронту, зокрема на Куп’янському.

Купʼянський напрямок – 14-та і 32-га окремі механізовані бригади, 57-ма окрема мотопіхотна бригада – пишаюся вами, хлопці! І я впевнений у вас – так само, як і 24 лютого. Впевнений, що Україна обовʼязково переможе. Будьте впевнені в собі“, – сказав Зеленський.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 20:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні назвав бригади, які протягом дня відзначилися на різних напрямках фронту, зокрема на Куп’янському.".