«Россия хотела Харьков». Зеленский сказал, что город есть и будет свободным
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что Россия хотела захватить Харьков, однако город всегда будет оставаться свободным.
«Я хорошо помню, кто и как был настроен 24 февраля и в первые дни полномасштабной войны. Я помню, что говорили, кто говорил. Кто верил и кто ошибался, не верив в Украину. Следует быть уверенным в Украине сейчас – так же, как и тогда. Россия хотела Киев – но ее заставили бежать. Хотела Харьков и говорила, что это российский город, но наш Харьков есть и всегда будет свободен. Также Херсон. Также Одесса. И мы не оставим наших людей на оккупированной территории – я хочу, чтобы они услышали это сейчас. Речь идет о миллионах судеб. Все партнеры знают, что нужно. Для фронта, для нашего неба, для наших городов, для нашего движения», – сказал Зеленский.
Он также заявил, что этой осенью у украинских защитников есть очень важные результаты в уничтожении систем ПВО и боевой авиации РФ.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 21:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отметил, что Россия хотела захватить Харьков, однако город всегда будет оставаться свободным.".