«Росія хотіла Харків». Зеленський сказав, що місто є і завжди буде вільним

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що Росія хотіла захопити Харків, однак місто завжди залишатиметься вільним.

«Я добре пам’ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам’ятаю, що говорили, хто говорив. Хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз – так само, як і тоді. Росія хотіла Київ – але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є й завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території – я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно. Для фронту, для нашого неба, для наших міст, для нашого руху», – сказав Зеленський.

Він також заявив, що цієї осені в українських захисників є дуже важливі результати у знищенні систем ППО та бойової авіації РФ.