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6 вражеских атак отбили воины ВСУ на Харьковщине – Генштаб

Происшествия 19:17   04.11.2023
Виктория Яковенко
6 вражеских атак отбили воины ВСУ на Харьковщине – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки. В общем украинские защитники отбили 6 вражеских атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника на Купянском направлении подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Ветеринарное, Волчанск, Бударки и Строевка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 19:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки. В общем украинские защитники отбили 6 вражеских атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".