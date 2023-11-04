6 вражеских атак отбили воины ВСУ на Харьковщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки. В общем украинские защитники отбили 6 вражеских атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника на Купянском направлении подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Ветеринарное, Волчанск, Бударки и Строевка.
Читайте также: ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, ворог, враг, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «6 вражеских атак отбили воины ВСУ на Харьковщине – Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 19:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки. В общем украинские защитники отбили 6 вражеских атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".