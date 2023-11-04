6 вражеских атак отбили воины ВСУ на Харьковщине – Генштаб

За сутки на Купянском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки. В общем украинские защитники отбили 6 вражеских атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника на Купянском направлении подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них в Харьковской области — Ветеринарное, Волчанск, Бударки и Строевка.