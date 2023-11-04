6 ворожих атак відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Протягом доби на Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки. Загалом українські захисники відбили 6 ворожих атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника на Куп’янському напрямку зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них на Харківщині – Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки та Строївка.