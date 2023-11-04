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6 ворожих атак відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб

Події 19:17   04.11.2023
Вікторія Яковенко
6 ворожих атак відбили воїни ЗСУ на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби на Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки. Загалом українські захисники відбили 6 ворожих атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника на Куп’янському напрямку зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них на Харківщині – Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки та Строївка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 19:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки. Загалом українські захисники відбили 6 ворожих атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".