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На Харьковщине горел частный дом: спасатели нашли тело мужчины

Происшествия 08:02   04.11.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине горел частный дом: спасатели нашли тело мужчины Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Во время пожара в поселке Ольшаны, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в частном доме в 5:14. Там горели вещи на площади 5 кв. м.

«При проведении разведки на месте пожара обнаружили тело мужчины, данные которого устанавливаются. В 05:28 пожар локализировали и в 06:14 ликвидировали», — отметили спасатели.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 08:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время пожара в поселке Ольшаны, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.".