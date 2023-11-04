На Харьковщине горел частный дом: спасатели нашли тело мужчины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Во время пожара в поселке Ольшаны, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в частном доме в 5:14. Там горели вещи на площади 5 кв. м.
«При проведении разведки на месте пожара обнаружили тело мужчины, данные которого устанавливаются. В 05:28 пожар локализировали и в 06:14 ликвидировали», — отметили спасатели.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Читайте также: Стену разрушенного ночью колледжа в Харькове завалили спасатели — ГСЧС (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мужчина, ольшаны, пожар, тело, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине горел частный дом: спасатели нашли тело мужчины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 08:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время пожара в поселке Ольшаны, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.".