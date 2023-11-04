На Харьковщине горел частный дом: спасатели нашли тело мужчины

Во время пожара в поселке Ольшаны, не связанном с военными действиями, спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, пожар произошел в частном доме в 5:14. Там горели вещи на площади 5 кв. м.

«При проведении разведки на месте пожара обнаружили тело мужчины, данные которого устанавливаются. В 05:28 пожар локализировали и в 06:14 ликвидировали», — отметили спасатели.

Причина возникновения возгорания устанавливается.