На Харківщині горів приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка

Під час пожежі в селищі Вільшани, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася у приватному будинку о 5:14. Там горіли речі на площі 5 кв. м.

«Під час проведення розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, дані якого встановлюються. О 05:28 пожежу локалізували та о 06:14 ліквідували», – зазначили рятувальники.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.