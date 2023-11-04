На Харківщині горів приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Під час пожежі в селищі Вільшани, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася у приватному будинку о 5:14. Там горіли речі на площі 5 кв. м.
«Під час проведення розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, дані якого встановлюються. О 05:28 пожежу локалізували та о 06:14 ліквідували», – зазначили рятувальники.
Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 08:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час пожежі в селищі Вільшани, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.".