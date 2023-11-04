Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

На Харківщині горів приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка

Події 08:02   04.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині горів приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Під час пожежі в селищі Вільшани, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа сталася у приватному будинку о 5:14. Там горіли речі на площі 5 кв. м.

«Під час проведення розвідки на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, дані якого встановлюються. О 05:28 пожежу локалізували та о 06:14 ліквідували», – зазначили рятувальники.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Читайте також: ДСНС: Стіну зруйнованого вночі коледжу в Харкові завалили рятувальники (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині горів приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка
На Харківщині горів приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка
04.11.2023, 08:02
Росіяни штурмували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни штурмували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
04.11.2023, 07:18
Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 листопада: яке свято та день в історії
04.11.2023, 06:00
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
Житель Балаклії заплатив майже чверть мільйона грн, щоб влаштуватись на роботу
03.11.2023, 18:27
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
31.10.2023, 15:31
«Росія хотіла Харків». Зеленський сказав, що місто є і завжди буде вільним
«Росія хотіла Харків». Зеленський сказав, що місто є і завжди буде вільним
03.11.2023, 21:28

Новини за темою:

13:39
ДСНС: Стіну зруйнованого вночі коледжу в Харкові завалили рятувальники (відео)
11:42
Нічна атака “шахедів”: у Харкові загасили масштабну пожежу (відео)
08:03
Нічна атака “шахедів” на Харків: масштабну пожежу ще гасять (фото, відео)
20:59
Натрапив на “пелюстку” на власному подвір’ї – черговий підрив на Харківщині
18:28
Вовчанськ на Харківщині знову обстріляли. ДСНС показала наслідки (фото)

Ви читали новину: «На Харківщині горів приватний будинок: рятувальники знайшли тіло чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 08:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час пожежі в селищі Вільшани, що не пов’язана з військовими діями, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.".