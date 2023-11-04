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Почти 50 домов восстанавливают на Харьковщине: где идут работы – ХОВА

Общество 18:53   04.11.2023
Виктория Яковенко
Почти 50 домов восстанавливают на Харьковщине: где идут работы – ХОВА Фото: ХОВА

В Харьковской области в этом году планируют отремонтировать 48 многоквартирных домов, разрушенных в результате обстрелов РФ.

«В целом в области продолжаются работы по восстановлению 62 объектов. На их ремонт выделено 1 миллиард 162 миллиона гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Один объект за средства исключительно из местного бюджета – это дом в Чугуеве, восстановление которого было закончено в конце августа», — сообщил заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

На ремонт 48 домов выделили 592 миллиона гривен, добавил Иванов. Работы по восстановлению уже закончили в социальном общежитии в Золочеве, доме в Старом Салтове и 2 домах в Дергачах. На финишной прямой — 12 объектов: 2 дома в Лозовой, 2 – в Старом Салтове, по 1 – в Чугуеве и Новой Гусаровке, 6 – в Дергачах.

«В течение ноября будут завершены 9 домов в Дергачах, 14 объектов в Старом Салтове и 1 – в Балаклее. Начаты работы по восстановлению 3 домов в Русской Лозовой и 3 – в Изюме. Также 2 объекта переходные на следующий год – это многоквартирные дома в Докучаевском и Рогане», — объяснил Иванов.

Кроме этого, сейчас в регионе восстанавливают 8 медицинских и 3 учебных заведения, добавили в ХОВА.

Читайте также: В Дергачах под Харьковом показали дома, почти восстановленные после ударов РФ

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 18:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области в этом году планируют отремонтировать 48 многоквартирных домов, разрушенных в результате обстрелов РФ.".