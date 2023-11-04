Майже 50 будинків відновлюють на Харківщині: де йдуть роботи – ХОВА

В Харківській області цьогоріч планують відремонтувати 48 багатоквартирних будинків, зруйнованих внаслідок обстрілів РФ.

«Загалом цьогоріч в області тривають роботи з відновлення 62 об’єктів. На їх ремонт виділено 1 мільярд 162 мільйони гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Один об’єкт за кошти виключно з місцевого бюджету – це будинок в Чугуєві, відновлення якого закінчили наприкінці серпня», – повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

На ремонт 48 будинків виділили 592 мільйони гривень, додав Іванов. Роботи з відновлення вже закінчили у соціальному гуртожитку в Золочеві, будинку в Старому Салтові та 2 будинках у Дергачах. На фінішній прямій – 12 об’єктів: 2 будинки в Лозовій, 2 – в Старому Салтові, по 1 – в Чугуєві та Новій Гусарівці, 6 – у Дергачах.

«Упродовж листопада буде завершено 9 будинків у Дергачах, 14 об’єктів у Старому Салтові та 1 – в Балаклії. Розпочаті роботи із відновлення 3 будинків у Руській Лозовій та 3 – в Ізюмі. Також 2 об’єкти є перехідними на наступний рік – це багатоквартирні будинки в Докучаєвському та Рогані», – пояснив Іванов.

Крім цього, наразі в регіоні відновлюють 8 медичних та 3 навчальних закладів, додали в ХОВА.