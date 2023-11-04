Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Майже 50 будинків відновлюють на Харківщині: де йдуть роботи – ХОВА

Суспільство 18:53   04.11.2023
Вікторія Яковенко
Майже 50 будинків відновлюють на Харківщині: де йдуть роботи – ХОВА Фото: ХОВА

В Харківській області цьогоріч планують відремонтувати 48 багатоквартирних будинків, зруйнованих внаслідок обстрілів РФ.

«Загалом цьогоріч в області тривають роботи з відновлення 62 об’єктів. На їх ремонт виділено 1 мільярд 162 мільйони гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Один об’єкт за кошти виключно з місцевого бюджету – це будинок в Чугуєві, відновлення якого закінчили наприкінці серпня», – повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов.

На ремонт 48 будинків виділили 592 мільйони гривень, додав Іванов. Роботи з відновлення вже закінчили у соціальному гуртожитку в Золочеві, будинку в Старому Салтові та 2 будинках у Дергачах. На фінішній прямій – 12 об’єктів: 2 будинки в Лозовій, 2 – в Старому Салтові, по 1 – в Чугуєві та Новій Гусарівці, 6 – у Дергачах.

«Упродовж листопада буде завершено 9 будинків у Дергачах, 14 об’єктів у Старому Салтові та 1 – в Балаклії. Розпочаті роботи із відновлення 3 будинків у Руській Лозовій та 3 – в Ізюмі. Також 2 об’єкти є перехідними на наступний рік – це багатоквартирні будинки в Докучаєвському та Рогані», – пояснив Іванов.

Крім цього, наразі в регіоні відновлюють 8 медичних та 3 навчальних закладів, додали в ХОВА.

Читайте також: У Дергачах під Харковом показали будинки, майже відновлені після ударів РФ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Майже 50 будинків відновлюють на Харківщині: де йдуть роботи – ХОВА
Майже 50 будинків відновлюють на Харківщині: де йдуть роботи – ХОВА
04.11.2023, 18:53
Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката
Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката
04.11.2023, 17:41
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
04.11.2023, 16:05
Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік
Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік
04.11.2023, 17:07
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
04.11.2023, 15:06
У Харкові п’яний пацієнт накинувся на медика «швидкої», а потім і на копа
У Харкові п’яний пацієнт накинувся на медика «швидкої», а потім і на копа
04.11.2023, 16:22

Новини за темою:

09:36
Японці допоможуть двом громадам Харківщини розробити плани відновлення
18:06
Ліцей, багатоповерхівки й амбулаторію відновлюють у громаді на Харківщині
09:16
Підземні школи проєктують у кількох районах Харкова – мер
19:52
Вартість відновлення трьох будинків на Ужвій у Харкові знизили в рази – ЗМІ
18:27
Делегація ООН побувала на Північній Салтівці: обіцяють вікна та ремонти (фото)

Ви читали новину: «Майже 50 будинків відновлюють на Харківщині: де йдуть роботи – ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 18:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області цьогоріч планують відремонтувати 48 багатоквартирних будинків, зруйнованих внаслідок обстрілів РФ.".