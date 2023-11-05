Мужчина хотел проехать через блокпост на Харьковщине с гранатами в кармане

У 47-летнего водителя на одном из блокпостов в Харьковской области правоохранители обнаружили две гранаты и упаковку патронов 5,45 мм.

Боеприпасы нашли в кармане мужчины в ходе поверхностной проверки, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всего за сутки на блокпостах региона с целью недопущения ввоза в населенные пункты нелегального оружия и наркотиков правоохранители совместно с военными проверили более 2430 транспортных средств.