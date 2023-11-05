Мужчина хотел проехать через блокпост на Харьковщине с гранатами в кармане
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У 47-летнего водителя на одном из блокпостов в Харьковской области правоохранители обнаружили две гранаты и упаковку патронов 5,45 мм.
Боеприпасы нашли в кармане мужчины в ходе поверхностной проверки, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Всего за сутки на блокпостах региона с целью недопущения ввоза в населенные пункты нелегального оружия и наркотиков правоохранители совместно с военными проверили более 2430 транспортных средств.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блокпост, водитель, граната, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 12:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У 47-летнего водителя на одном из блокпостов в Харьковской области правоохранители обнаружили две гранаты и упаковку патронов 5,45 мм.".