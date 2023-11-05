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Чоловік хотів проїхати через блокпост на Харківщині з гранатами в кишені

Суспільство 12:51   05.11.2023
Олена Нагорна
Чоловік хотів проїхати через блокпост на Харківщині з гранатами в кишені

У 47-річного водія на одному з блокпостів у Харківській області правоохоронці виявили дві гранати та упаковку набоїв 5,45 мм.

Боєприпаси знайшли у кишені чоловіка під час поверхової перевірки, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Загалом за добу на блокпостах регіону з метою недопущення ввезення в населені пункти нелегальної зброї та наркотиків правоохоронці спільно з військовими перевірили понад 2430 транспортних засобів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 12:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 47-річного водія на одному з блокпостів у Харківській області правоохоронці виявили дві гранати та упаковку набоїв 5,45 мм.".