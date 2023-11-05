Чоловік хотів проїхати через блокпост на Харківщині з гранатами в кишені

У 47-річного водія на одному з блокпостів у Харківській області правоохоронці виявили дві гранати та упаковку набоїв 5,45 мм.

Боєприпаси знайшли у кишені чоловіка під час поверхової перевірки, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Загалом за добу на блокпостах регіону з метою недопущення ввезення в населені пункти нелегальної зброї та наркотиків правоохоронці спільно з військовими перевірили понад 2430 транспортних засобів.