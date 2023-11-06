На Харьковщине женщина украла со счета свекрови 200 тыс. грн — полиция
77-летняя женщина заявила в полицию на сожительницу своего сына, которая, по словам пенсионерки, украла у нее деньги.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сожительница сына установила на свой мобильный телефон приложение онлайн-банка для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Таким образом, она получила доступ к счетам свекрови и перевела себе средства.
В общем 35-летняя фигурантка перевела себе на карточку около 200 тысяч гривен, отметили в полиции.
Правоохранители сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 15:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "77-летняя женщина заявила в полицию на сожительницу своего сына, которая, по словам пенсионерки, украла у нее деньги.".