На Харьковщине женщина украла со счета свекрови 200 тыс. грн — полиция

77-летняя женщина заявила в полицию на сожительницу своего сына, которая, по словам пенсионерки, украла у нее деньги.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сожительница сына установила на свой мобильный телефон приложение онлайн-банка для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Таким образом, она получила доступ к счетам свекрови и перевела себе средства.

В общем 35-летняя фигурантка перевела себе на карточку около 200 тысяч гривен, отметили в полиции.

Правоохранители сообщили женщине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.