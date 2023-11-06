На Харківщині жінка вкрала з рахунку свекрухи 200 тис. грн – поліція
77-річна жінка заявила в поліцію на співмешканку свого сина, яка, за словами пенсіонерки, вкрала в неї гроші.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, співмешканка сина встановила на свій мобільний телефон додаток онлайн-банку для того, щоб оплачувати комунальні послуги. Таким чином вона отримала доступ до рахунків 77-річної жінки й переказала собі кошти.
Загалом 35-річна фігурантка перевела собі на картку близько 200 тисяч гривень, зазначили в поліції.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: карточка, коммунальные, поліція, свекровь, украли, услуги, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "77-річна жінка заявила в поліцію на співмешканку свого сина, яка, за словами пенсіонерки, вкрала в неї гроші.".