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На Харківщині жінка вкрала з рахунку свекрухи 200 тис. грн – поліція

Суспільство 15:58   06.11.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині жінка вкрала з рахунку свекрухи 200 тис. грн – поліція

77-річна жінка заявила в поліцію на співмешканку свого сина, яка, за словами пенсіонерки, вкрала в неї гроші.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, співмешканка сина встановила на свій мобільний телефон додаток онлайн-банку для того, щоб оплачувати комунальні послуги. Таким чином вона отримала доступ до рахунків 77-річної жінки й переказала собі кошти.

Загалом 35-річна фігурантка перевела собі на картку близько 200 тисяч гривень, зазначили в поліції.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "77-річна жінка заявила в поліцію на співмешканку свого сина, яка, за словами пенсіонерки, вкрала в неї гроші.".