Трамваи на Салтовке в Харькове в среду на несколько часов изменят маршрут

С 10:00 до 15:00 в среду, 8 ноября, в Харькове трамваи №16 и 16А изменят маршрут.

В связи с ремонтом контактной сети будет прекращено движение трамваев на ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Героев Труда, и на ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, сообщает пресс-служба горсовета.

В это время трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».