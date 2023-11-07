Live
  • Вт 07.11.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.72

Трамваи на Салтовке в Харькове в среду на несколько часов изменят маршрут

Общество 20:03   07.11.2023
Елена Нагорная
Трамваи на Салтовке в Харькове в среду на несколько часов изменят маршрут

С 10:00 до 15:00 в среду, 8 ноября, в Харькове трамваи №16 и 16А изменят маршрут.

В связи с ремонтом контактной сети будет прекращено движение трамваев на ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Героев Труда, и на ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, сообщает пресс-служба горсовета.

В это время трамваи будут курсировать так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

Читайте также: В Харькове три троллейбуса изменили нумерацию маршрутов. Подробности

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности
07.11.2023, 14:39
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
07.11.2023, 16:46
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
Враг попытается совершить прорыв на Купянском направлении — аналитика Машовца
07.11.2023, 18:41
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
45 суток в карцере: директора школы на Харьковщине сдали врагу учителя
07.11.2023, 08:45
Главные новости Харькова 7 ноября: фронт, дома с теплом, в метро — Новый год
Главные новости Харькова 7 ноября: фронт, дома с теплом, в метро — Новый год
07.11.2023, 19:30
Мэрия Харькова массово заказывает проекты ремонта дорог, уже на 40 млн — ХАЦ
Мэрия Харькова массово заказывает проекты ремонта дорог, уже на 40 млн — ХАЦ
07.11.2023, 20:37

Новости по теме:

18:10
По улице на Салтовке на месяц ограничили движение машин из-за утечки газа
16:37
Завтра трамваи в Харькове на Москалевке изменят свои маршруты
18:22
Завтра вместо трамваев на Салтовке пассажиров будет возить автобус
18:26
Завтра троллейбус в центре Харькова и на Павлом Поле изменит маршрут
17:54
Улицу возле больницы неотложной помощи перекроют на месяц в Харькове

Вы читали новость: «Трамваи на Салтовке в Харькове в среду на несколько часов изменят маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 20:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00 в среду, 8 ноября, в Харькове трамваи №16 и 16А изменят маршрут.".