Трамваи на Салтовке в Харькове в среду на несколько часов изменят маршрут
С 10:00 до 15:00 в среду, 8 ноября, в Харькове трамваи №16 и 16А изменят маршрут.
В связи с ремонтом контактной сети будет прекращено движение трамваев на ул. Шевченко, на участке от разворотного круга «Журавлевский гидропарк» до ул. Героев Труда, и на ул. Героев Труда, на участке от ул. Шевченко до ул. Академика Павлова, сообщает пресс-служба горсовета.
В это время трамваи будут курсировать так:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Веринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: движение, міськрада, салтовка, трамвай, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 20:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00 в среду, 8 ноября, в Харькове трамваи №16 и 16А изменят маршрут.".