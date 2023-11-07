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Трамваї на Салтівці в Харкові в середу на кілька годин змінять маршрут

Суспільство 20:03   07.11.2023
Олена Нагорна
Трамваї на Салтівці в Харкові в середу на кілька годин змінять маршрут

З 10:00 до 15:00 у середу, 8 листопада, у Харкові трамваї №16 та 16А змінять маршрут.

У зв’язку з ремонтом контактної мережі буде припинено рух трамваїв на вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, та на вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, повідомляє пресслужба міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Читайте також: У Харкові три тролейбуси змінили нумерацію маршрутів. Подробиці

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 20:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10:00 до 15:00 у середу, 8 листопада, у Харкові трамваї №16 та 16А змінять маршрут.".