Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз

Общество 20:39   08.11.2023
Елена Нагорная
Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз Фото: Василий Голосный

В четверг, 9 ноября, в Харькове и области ночью будет идти дождь, а вот днем существенных осадков не предвидится.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью ожидается небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Столбики термометров в течение суток будут показывать от 7 до 9 градусов тепла.

По области ночью также прогнозируют небольшой дождь, на юго-востоке области — умеренный дождь. Температура составит 5 — 10 градусов тепла. Днем существенные осадки не ожидаются, температура — 6 — 11 градусов.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9 — 14 м/с.

Читайте также: В Украине первый случай нового COVID-19, на Харьковщине заболеваемость растет

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
08.11.2023, 08:20
«Самая дорогая цель». ЗРК «Тор» врага сожгли на Купянском направлении (видео)
«Самая дорогая цель». ЗРК «Тор» врага сожгли на Купянском направлении (видео)
08.11.2023, 20:02
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
08.11.2023, 10:59
Из бюджета Харькова заберут миллиарды. Закон о НДФЛ депутаты приняли
Из бюджета Харькова заберут миллиарды. Закон о НДФЛ депутаты приняли
08.11.2023, 13:06
Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз
08.11.2023, 20:39
Главные новости Харькова 8.11: город лишат денег, Скакун не знал об отставке
Главные новости Харькова 8.11: город лишат денег, Скакун не знал об отставке
08.11.2023, 20:22

Новости по теме:


Вы читали новость: «Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 20:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 9 ноября, в Харькове и области ночью будет идти дождь, а вот днем существенных осадков не предвидится.".