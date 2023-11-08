Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз

В четверг, 9 ноября, в Харькове и области ночью будет идти дождь, а вот днем существенных осадков не предвидится.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью ожидается небольшой дождь, днем — без существенных осадков. Столбики термометров в течение суток будут показывать от 7 до 9 градусов тепла.

По области ночью также прогнозируют небольшой дождь, на юго-востоке области — умеренный дождь. Температура составит 5 — 10 градусов тепла. Днем существенные осадки не ожидаются, температура — 6 — 11 градусов.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9 — 14 м/с.