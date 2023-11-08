Яка погода очікується в Харкові та області 9 листопада – прогноз

У четвер, 9 листопада, у Харкові та області вночі йтиме дощ, а от вдень істотних опадів не передбачається.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла.

В області вночі також прогнозують невеликий дощ, на південному сході області – помірний дощ. Температура становитиме 5 – 10 градусів тепла. Вдень опади не очікуються, температура – 6 – 11 градусів.

Вітер уночі південно-західний, удень північно-західний, 9-14 м/с.