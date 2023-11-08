Яка погода очікується в Харкові та області 9 листопада – прогноз
Фото: Василь Голосний
У четвер, 9 листопада, у Харкові та області вночі йтиме дощ, а от вдень істотних опадів не передбачається.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла.
В області вночі також прогнозують невеликий дощ, на південному сході області – помірний дощ. Температура становитиме 5 – 10 градусів тепла. Вдень опади не очікуються, температура – 6 – 11 градусів.
Вітер уночі південно-західний, удень північно-західний, 9-14 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 9 ноября, гидрометцентр, дождь, погода, прогноз, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 листопада, у Харкові та області вночі йтиме дощ, а от вдень істотних опадів не передбачається.".