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Яка погода очікується в Харкові та області 9 листопада – прогноз

Суспільство 20:39   08.11.2023
Олена Нагорна
Яка погода очікується в Харкові та області 9 листопада – прогноз Фото: Василь Голосний

У четвер, 9 листопада, у Харкові та області вночі йтиме дощ, а от вдень істотних опадів не передбачається.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Стовпчики термометрів протягом доби показуватимуть від 7 до 9 градусів тепла.

В області вночі також прогнозують невеликий дощ, на південному сході області – помірний дощ. Температура становитиме 5 – 10 градусів тепла. Вдень опади не очікуються, температура – 6 – 11 градусів.

Вітер уночі південно-західний, удень північно-західний, 9-14 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 20:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 9 листопада, у Харкові та області вночі йтиме дощ, а от вдень істотних опадів не передбачається.".