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В Харькове на одну вакансию приходится один безработный, в области — семеро

Общество 18:24   08.11.2023
Елена Нагорная
В Харькове на одну вакансию приходится один безработный, в области — семеро

На Харьковщине на одну актуальную вакансию в среднем приходится три человека, состоящих на учете в центре занятости как безработные. При этом в Харькове работы больше — количество вакансий равно количеству нетрудоустроенных, а в области на одно актуальное место приходится шесть-семь безработных.

Об этом рассказал на брифинге директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. При этом, отметил он, работодатели говорят о потребности в рабочих специальностях.

По данным Котукова, больше всего вакансий есть в перерабатывающей отрасли — 15%, торговле — 13% и сельском хозяйстве — 11%.

Наиболее востребованными являются профессии слесаря, бухгалтера, фармацевта, водителя и продавца продовольственных товаров. Также не хватает электромехаников, врачей разного профиля, фармацевтов, педагогов по социальной работе, электромонтеров, сварщиков, наладчиков станков с программным управлением, токарей и фрезеровщиков.

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Сейчас, по данным директора центра занятости, в области актуальны 2 тысячи вакансий (два месяца назад их было 1,5 тысячи).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине на одну актуальную вакансию в среднем приходится три человека, состоящих на учете в центре занятости как безработные. При этом в Харькове работы больше — количество вакансий равно количеству нетрудоустроенных, а в области на одно актуальное место приходится шесть-семь безработных.".