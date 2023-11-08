В Харькове на одну вакансию приходится один безработный, в области — семеро

На Харьковщине на одну актуальную вакансию в среднем приходится три человека, состоящих на учете в центре занятости как безработные. При этом в Харькове работы больше — количество вакансий равно количеству нетрудоустроенных, а в области на одно актуальное место приходится шесть-семь безработных.

Об этом рассказал на брифинге директор Харьковского областного центра занятости Александр Котуков. При этом, отметил он, работодатели говорят о потребности в рабочих специальностях.

По данным Котукова, больше всего вакансий есть в перерабатывающей отрасли — 15%, торговле — 13% и сельском хозяйстве — 11%.

Наиболее востребованными являются профессии слесаря, бухгалтера, фармацевта, водителя и продавца продовольственных товаров. Также не хватает электромехаников, врачей разного профиля, фармацевтов, педагогов по социальной работе, электромонтеров, сварщиков, наладчиков станков с программным управлением, токарей и фрезеровщиков.

Сейчас, по данным директора центра занятости, в области актуальны 2 тысячи вакансий (два месяца назад их было 1,5 тысячи).