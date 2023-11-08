У Харкові на одну вакансію припадає один безробітний, в області – семеро

На Харківщині на одну актуальну вакансію в середньому припадає троє людей, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. При цьому у Харкові роботи більше – кількість вакансій дорівнює кількості непрацевлаштованих, а в області на одне актуальне місце припадає шість-сім безробітних.

Про це на брифінгу розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков. При цьому, зазначив він, роботодавці говорять про потребу у робітничих спеціальностях.

За даними Котукова, найбільше вакансій є у переробній галузі – 15%, торгівлі – 13% та сільському господарстві – 11%.

Найбільш затребуваними є професії слюсаря, бухгалтера, фармацевта, водія та продавця продовольчих товарів. Також бракує електромеханіків, лікарів різного профілю, фармацевтів, педагогів із соціальної роботи, електромонтерів, зварювальників, налагоджувальників верстатів з програмним керуванням, токарів і фрезерувальників.

Наразі, за даними директора центру зайнятості, в області актуальні 2 тисячі вакансій (два місяці тому їх було 1,5 тисячі).