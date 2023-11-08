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У Харкові на одну вакансію припадає один безробітний, в області – семеро

Суспільство 18:24   08.11.2023
Олена Нагорна
У Харкові на одну вакансію припадає один безробітний, в області – семеро Asian attractive mechanical workman wear protective glasses and helmet for safety, work on milling machine in Industrial factory. Industry Technician worker male check and control at the steel machine

На Харківщині на одну актуальну вакансію в середньому припадає троє людей, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. При цьому у Харкові роботи більше – кількість вакансій дорівнює кількості непрацевлаштованих, а в області на одне актуальне місце припадає шість-сім безробітних.

Про це на брифінгу розповів директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков. При цьому, зазначив він, роботодавці говорять про потребу у робітничих спеціальностях.

За даними Котукова, найбільше вакансій є у переробній галузі – 15%, торгівлі – 13% та сільському господарстві – 11%.

Найбільш затребуваними є професії слюсаря, бухгалтера, фармацевта, водія та продавця продовольчих товарів. Також бракує електромеханіків, лікарів різного профілю, фармацевтів, педагогів із соціальної роботи, електромонтерів, зварювальників, налагоджувальників верстатів з програмним керуванням, токарів і фрезерувальників.

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Наразі, за даними директора центру зайнятості, в області актуальні 2 тисячі вакансій (два місяці тому їх було 1,5 тисячі).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині на одну актуальну вакансію в середньому припадає троє людей, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. При цьому у Харкові роботи більше – кількість вакансій дорівнює кількості непрацевлаштованих, а в області на одне актуальне місце припадає шість-сім безробітних.".