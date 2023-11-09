ВСУ объединили плацдармы на левом берегу Днепра: что происходит — Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец опубликовал 9 ноября подробный анализ событий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ситуация там становится все более «тревожной» для оккупантов и обнадеживающей для ВСУ.
Машовец отметил, что на Крымско-Таврийском направлении российское командование получило «головную боль». Все там «идет по плану», но явно не российскому».
«По крайней мере, два тактических плацдарма ВСУ в районе автомобильного и железнодорожного антоновских мостов уже превратились в один, но чуть больше двух предыдущих, — сообщил Машовец. — Причем, судя по всему, ВСУ достаточно «плотно» его удерживают. В районе с. Крынки, передовые подразделения 26-го мотострелкового полка (мсп) противника, очевидно, еще удерживают часть леса южнее села и северо-восточную часть самого села, но ситуация там для россиян явно развивается, как-то «не в ту сторону».
По его информации, в районе Крынок россиянам не помогли даже пополнения в виде «Шторм Z». Попытка «прощупать украинский плацдарм нахрапом» завершилась фиаско.
«По крайней мере, в 2-х местах передовые подразделения ВСУ на отрезке между Олешками и Новой Каховкой сумели перерезать прибрежную дорогу, которая идет из Новой Каховки на Олешки, что уже, само по себе, есть немного странным. Но будет еще более странным, если украинские подразделения выйдут к следующей дороге Е-58. А такая возможность у них есть, в таком случае ситуация изменится вообще, кардинальным образом», — прогнозирует военный обозреватель.
Также Машовец сообщил о «суете и беспорядке» в районе населенных пунктов Подстепное и Песчановка.
«В районе о. Чайка противник пытается удержать первую позицию главного рубежа обороны вдоль. Вполне возможно, что там же задействованы и отдельные подразделения 205-й омсбр противника. Но, несмотря на это, даже судя по открытым источникам, ситуация там для противника тоже накаляется, особенно севернее с. Подстепное. Короче говоря, из днепровских плавней у противника как-то не получилось эффективной полосы», — сделал вывод аналитик.
Сейчас на опасный участок россияне перебрасывают дополнительные силы и проводят там многочисленные атаки в режиме 24/7. В частности, на левый берег Днепра командующий этим направлением Теплинский хочет вернуть подразделения 7-й десантно-штурмовой бригады, которые только недавно перебрасывали под Вербовое, где должны были ударить по флангам наступающей группировки ВСУ.
«Учитывая тот факт, что с «фланговыми контратаками» на Токмакском направлении все равно ничего толкового не получилось, а украинские морпехи устроили в днепровских плавнях российским мотострелкам и мобикам роковую контрзабастовку, месье Теплинский, явно потребовал от своих «старших начальников» вернуть ему это соединение воздушно-десантных войск «взад», — пояснил Машовец.
Однако забрать дивизии, которые нужны Теплинскому в днепровских плавнях, из-под Вербового не представляется возможным. Они там завязли в боях.
«А 56-й дшп, который и так уже раза два переформировали «почти заново», может отправить «к Теплинскому» прямо сейчас не больше двух своих батальонов. Хотя, вероятно, «немного погодя», эта феодосийская шарага отправится на Днепр в полном составе (если уже не отправилась)», — считает военный обозреватель.
По его прогнозу, в ближайшее время оккупантам придется «заниматься проблемой украинских плацдармов» на Днепре. Иначе они рискуют получить участок побережья, куда не будет доставать артиллерия.
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«Не мне вам объяснять, что это будет. Естественно, его еще предстоит надежно прикрыть с воздуха. На этот счет у меня тоже есть определенные, далеко не безосновательные (судя по той информации, которая поступает из войск) надежды», — намекнул Машовец.
В заключение он отметил, что уже и российские «Z-паблики» (те из них, кто более-менее адекватно воспринимает действительность) оценили качество планирования и скорость реализации действий ВСУ в районе Днепра в Херсонской области.
«Россиян неприятно поразила скорость и оперативность действий подразделений ВСУ, особенно в области наращивания их усилий. «Сначала там обнаруживается 2-3 хохляцких ДРГ, потом — взвод, а через пару суток, когда закрепились, они начинают переправлять туда минометы, и там уже появляется рота, ну и т. д.», — зацитировал он информресурсы врага.
Кроме того, оккупанты пришли к выводу, что украинское командование смогло пока неизвестным врагу способом обеспечить и пополнение передовых подразделений, и их материально-техническое обеспечение.
«Очевидно также, что ширина по фронту и основные участки и направления активных действий ВСУ «через Днепр» выбраны совсем не случайно. Они четко привязаны к характеру местности, составу и оперативному построению российских войск, учтен даже уровень воды, наиболее удачные и удобные места для высадки и скрытого продвижения в пойме. Россияне приходят к выводу, что имеют дело с тщательно спланированной и подготовленной, особенно в области разведки, операцией по захвату и удержанию плацдармов на левом берегу Днепра. Хотя, конечно, считают, что у них при «наведении порядка» и «концентрации усилий» есть значительные шансы их ликвидировать», — описал мнения в стане врага военный аналитик.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: война, ВСУ, Днепр, контрнаступ, контрнаступление, Машовець, плацдарм, форсировали, Херсонская область;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец опубликовал 9 ноября подробный анализ событий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ситуация там становится все более «тревожной» для оккупантов и обнадеживающей для ВСУ".