ВСУ объединили плацдармы на левом берегу Днепра: что происходит — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец опубликовал 9 ноября подробный анализ событий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Ситуация там становится все более «тревожной» для оккупантов и обнадеживающей для ВСУ.

Машовец отметил, что на Крымско-Таврийском направлении российское командование получило «головную боль». Все там «идет по плану», но явно не российскому».

«По крайней мере, два тактических плацдарма ВСУ в районе автомобильного и железнодорожного антоновских мостов уже превратились в один, но чуть больше двух предыдущих, — сообщил Машовец. — Причем, судя по всему, ВСУ достаточно «плотно» его удерживают. В районе с. Крынки, передовые подразделения 26-го мотострелкового полка (мсп) противника, очевидно, еще удерживают часть леса южнее села и северо-восточную часть самого села, но ситуация там для россиян явно развивается, как-то «не в ту сторону».

По его информации, в районе Крынок россиянам не помогли даже пополнения в виде «Шторм Z». Попытка «прощупать украинский плацдарм нахрапом» завершилась фиаско.

«По крайней мере, в 2-х местах передовые подразделения ВСУ на отрезке между Олешками и Новой Каховкой сумели перерезать прибрежную дорогу, которая идет из Новой Каховки на Олешки, что уже, само по себе, есть немного странным. Но будет еще более странным, если украинские подразделения выйдут к следующей дороге Е-58. А такая возможность у них есть, в таком случае ситуация изменится вообще, кардинальным образом», — прогнозирует военный обозреватель.

Также Машовец сообщил о «суете и беспорядке» в районе населенных пунктов Подстепное и Песчановка.

«В районе о. Чайка противник пытается удержать первую позицию главного рубежа обороны вдоль. Вполне возможно, что там же задействованы и отдельные подразделения 205-й омсбр противника. Но, несмотря на это, даже судя по открытым источникам, ситуация там для противника тоже накаляется, особенно севернее с. Подстепное. Короче говоря, из днепровских плавней у противника как-то не получилось эффективной полосы», — сделал вывод аналитик.

Сейчас на опасный участок россияне перебрасывают дополнительные силы и проводят там многочисленные атаки в режиме 24/7. В частности, на левый берег Днепра командующий этим направлением Теплинский хочет вернуть подразделения 7-й десантно-штурмовой бригады, которые только недавно перебрасывали под Вербовое, где должны были ударить по флангам наступающей группировки ВСУ.

«Учитывая тот факт, что с «фланговыми контратаками» на Токмакском направлении все равно ничего толкового не получилось, а украинские морпехи устроили в днепровских плавнях российским мотострелкам и мобикам роковую контрзабастовку, месье Теплинский, явно потребовал от своих «старших начальников» вернуть ему это соединение воздушно-десантных войск «взад», — пояснил Машовец.

Однако забрать дивизии, которые нужны Теплинскому в днепровских плавнях, из-под Вербового не представляется возможным. Они там завязли в боях.

«А 56-й дшп, который и так уже раза два переформировали «почти заново», может отправить «к Теплинскому» прямо сейчас не больше двух своих батальонов. Хотя, вероятно, «немного погодя», эта феодосийская шарага отправится на Днепр в полном составе (если уже не отправилась)», — считает военный обозреватель.

По его прогнозу, в ближайшее время оккупантам придется «заниматься проблемой украинских плацдармов» на Днепре. Иначе они рискуют получить участок побережья, куда не будет доставать артиллерия.

«Не мне вам объяснять, что это будет. Естественно, его еще предстоит надежно прикрыть с воздуха. На этот счет у меня тоже есть определенные, далеко не безосновательные (судя по той информации, которая поступает из войск) надежды», — намекнул Машовец.

В заключение он отметил, что уже и российские «Z-паблики» (те из них, кто более-менее адекватно воспринимает действительность) оценили качество планирования и скорость реализации действий ВСУ в районе Днепра в Херсонской области.

«Россиян неприятно поразила скорость и оперативность действий подразделений ВСУ, особенно в области наращивания их усилий. «Сначала там обнаруживается 2-3 хохляцких ДРГ, потом — взвод, а через пару суток, когда закрепились, они начинают переправлять туда минометы, и там уже появляется рота, ну и т. д.», — зацитировал он информресурсы врага.

Кроме того, оккупанты пришли к выводу, что украинское командование смогло пока неизвестным врагу способом обеспечить и пополнение передовых подразделений, и их материально-техническое обеспечение.

«Очевидно также, что ширина по фронту и основные участки и направления активных действий ВСУ «через Днепр» выбраны совсем не случайно. Они четко привязаны к характеру местности, составу и оперативному построению российских войск, учтен даже уровень воды, наиболее удачные и удобные места для высадки и скрытого продвижения в пойме. Россияне приходят к выводу, что имеют дело с тщательно спланированной и подготовленной, особенно в области разведки, операцией по захвату и удержанию плацдармов на левом берегу Днепра. Хотя, конечно, считают, что у них при «наведении порядка» и «концентрации усилий» есть значительные шансы их ликвидировать», — описал мнения в стане врага военный аналитик.