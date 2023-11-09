ЗСУ об’єднали плацдарми на лівому березі Дніпра: що відбувається – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець опублікував 9 листопада детальний аналіз подій на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Ситуація там стає все більш “тривожною” для окупантів та обнадійливою для ЗСУ.

Машовець зазначив, що на Кримсько-Таврійському напрямку російське командування отримало “головний біль”. Усе там “іде за планом”, але явно не російським”.

“Принаймні, два тактичні плацдарми ЗСУ в районі автомобільного та залізничного антоновських мостів уже перетворилися на один, але трохи більший за два попередні, — повідомив Машовець. — Причому, зважаючи на все, ЗСУ досить “щільно” його утримують. У районі с. Кринки, передові підрозділи 26-го мотострілецького полку (мсп) противника, очевидно, ще утримують частину лісу на південь від села та північно-східну частину самого села, але ситуація там для росіян явно розвивається, якось “не в той бік”.

За його інформацією, в районі Кринок росіянам не допомогли навіть поповнення у вигляді “Шторм Z”. Спроба “намацати український плацдарм нахрапом” завершилася фіаско.

“Принаймні, у двох місцях передові підрозділи ЗСУ на відрізку між Олешками та Новою Каховкою зуміли перерізати прибережну дорогу, яка йде з Нової Каховки на Олешки, що вже, саме собою, є трохи дивним. Але буде ще дивнішим, якщо українські підрозділи вийдуть до наступної дороги Е-58. А таку можливість вони мають, у такому разі ситуація зміниться взагалі, кардинальним чином”, — прогнозує військовий оглядач.

Також Машовець повідомив про “суєту та безладдя” в районі населених пунктів Підстепне та Піщанівка.

“У районі о. Чайка противник намагається утримати першу позицію головного рубежу оборони вздовж. Цілком можливо, що там же пущені в дію й окремі підрозділи 205-го омсбр противника. Але, попри це, навіть судячи з відкритих джерел, ситуація там для противника теж загострюється”, особливо на північ від с. Підстепове. Коротко кажучи, з дніпровських плавнів у противника якось не вийшло ефективної смуги”, – зробив висновок аналітик.

Наразі на небезпечну ділянку росіяни перекидають додаткові сили та проводять там численні атаки в режимі 24/7. Зокрема, на лівий берег Дніпра командувач цього напрямку Теплинський хоче повернути підрозділи 7-ї десантно-штурмової бригади, які тільки нещодавно перекидали під Вербове, де вони мали вдарити по флангах угрупування ЗСУ, що наступає.

“З огляду на той факт, що з “фланговими контратаками” на Токмацькому напрямку все одно нічого розумного не вийшло, а українські морпіхи влаштували в дніпровських плавнях російським мотострілкам і мобікам фатальний контрстрайк, мосьє Теплинський явно зажадав від своїх “старших начальників” повернути це з’єднання повітряно-десантних військ йому “взад”, – пояснив Машовець.

Однак забрати дивізії, які потрібні Теплинському в дніпровських плавнях, з-під Вербового неможливо. Вони там зав’язнули у боях.

“А 56-й дшп, який і так уже рази два переформували “майже заново”, може відправити “до Теплинського” прямо зараз не більше двох своїх батальйонів. Хоча, ймовірно, “трохи згодом”, ця феодосійська шарага вирушить на Дніпро в повному складі (якщо вже не вирушила)”, – вважає військовий оглядач.

За його прогнозом, найближчим часом окупантам доведеться “займатися проблемою українських плацдармів” на Дніпрі. Інакше вони ризикують отримати ділянку узбережжя, куди не діставатиме артилерія.

“Не мені вам пояснювати, що це буде. Природно, його ще треба надійно прикрити з повітря. Щодо цього у мене теж є певні, далеко не безпідставні (судячи з тієї інформації, яка надходить з військ) надії”, – натякнув Машовець.

Насамкінець він зазначив, що вже й російські “Z-пабліки” (ті з них, хто більш-менш адекватно сприймає дійсність) оцінили якість планування та швидкість реалізації дій ЗСУ в районі Дніпра в Херсонській області.

“Росіян неприємно вразила швидкість та оперативність дій підрозділів ЗСУ, особливо в частині нарощування їхніх зусиль.”Сначала там обнаруживается 2-3 хохляцких ДРГ, потом – взвод, а через пару суток, когда закрепились, они начинают переправлять туда минометы, и там уже появляется рота, ну и т. д.”, – зацитував він інформресурси ворога.

Крім того, окупанти дійшли висновку, що українське командування змогло поки що невідомим ворогові способом забезпечити й поповнення передових підрозділів, і їхнє матеріально-технічне забезпечення.

“Очевидно також, що ширина по фронту та основні ділянки й напрямки активних дій ЗСУ “через Дніпро” обрані зовсім не випадково. Вони чітко прив’язані до характеру місцевості, складу та оперативної побудови російських військ, враховано навіть рівень води, найбільш вдалі та зручні місця для висадки та прихованого просування у заплаві. Росіяни приходять до висновку, що мають справу з ретельно спланованою та підготовленою, особливо в галузі розвідки, операцією із захоплення та утримання плацдармів на лівому березі Дніпра. Хоча, звичайно, вважають, що у них при “наведенні ладу” та “концентрації зусиль” є значні шанси їх ліквідувати”, – описав думки у стані ворога військовий аналітик.