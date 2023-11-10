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Дефицита товаров нет. Сколько рынков работает в Харькове – мэрия

Общество 13:13   10.11.2023
Виктория Яковенко
Дефицита товаров нет. Сколько рынков работает в Харькове – мэрия Фото: Харьковский горсовет

С начала полномасштабного вторжения в Харькове разрушены или повреждены 20 рынков, из них 18 уже начали работать.

Временно не функционируют торговые площадки на улице Леся Сердюка на Северной Салтовке, а также на улице Академика Вальтера на Пятихатках, сообщили в Харьковском горсовете.

В целом по состоянию на 10 ноября в городе работает 48 рынков и торговых площадок, из них 40 – смешанные, один – продовольственный, семь – непродовольственных.

В мэрии отметили, что на некоторых рынках функционируют заведения питание, предприятия бытового обслуживания населения, гостевые автостоянки.

«Благодаря развитию сферы торговли в городе отсутствует дефицит на какой-либо вид товаров», — заявили в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения в Харькове разрушены или повреждены 20 рынков, из них 18 уже начали работать.".