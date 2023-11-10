Дефицита товаров нет. Сколько рынков работает в Харькове – мэрия
Фото: Харьковский горсовет
С начала полномасштабного вторжения в Харькове разрушены или повреждены 20 рынков, из них 18 уже начали работать.
Временно не функционируют торговые площадки на улице Леся Сердюка на Северной Салтовке, а также на улице Академика Вальтера на Пятихатках, сообщили в Харьковском горсовете.
В целом по состоянию на 10 ноября в городе работает 48 рынков и торговых площадок, из них 40 – смешанные, один – продовольственный, семь – непродовольственных.
В мэрии отметили, что на некоторых рынках функционируют заведения питание, предприятия бытового обслуживания населения, гостевые автостоянки.
«Благодаря развитию сферы торговли в городе отсутствует дефицит на какой-либо вид товаров», — заявили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения в Харькове разрушены или повреждены 20 рынков, из них 18 уже начали работать.".