Дефицита товаров нет. Сколько рынков работает в Харькове – мэрия

С начала полномасштабного вторжения в Харькове разрушены или повреждены 20 рынков, из них 18 уже начали работать.

Временно не функционируют торговые площадки на улице Леся Сердюка на Северной Салтовке, а также на улице Академика Вальтера на Пятихатках, сообщили в Харьковском горсовете.

В целом по состоянию на 10 ноября в городе работает 48 рынков и торговых площадок, из них 40 – смешанные, один – продовольственный, семь – непродовольственных.

В мэрии отметили, что на некоторых рынках функционируют заведения питание, предприятия бытового обслуживания населения, гостевые автостоянки.

«Благодаря развитию сферы торговли в городе отсутствует дефицит на какой-либо вид товаров», — заявили в горсовете.