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Дефіциту товарів немає. Скільки ринків працює у Харкові – мерія

Суспільство 13:13   10.11.2023
Вікторія Яковенко
Дефіциту товарів немає. Скільки ринків працює у Харкові – мерія Фото: Харківська міськрада

Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові зруйновані або пошкоджені 20 ринків, з них 18 вже почали працювати.

Тимчасово не функціонують торговельні майданчики на вулиці Леся Сердюка, що на Північній Салтівці, а також на вулиці Академіка Вальтера на П’ятихатках, повідомили в Харківській міськраді.

Загалом станом на 10 листопада у місті працює 48 ринків та торговельних майданчиків, з них 40 – змішані, один – продовольчий, сім – непродовольчі.

У мерії зазначили, що на деяких ринках функціонують заклади харчування, підприємства побутового обслуговування населення, гостьові автостоянки.

«Завдяки розвитку сфери торгівлі в місті відсутній дефіцит на будь-який вид товарів», – заявили у міськраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 13:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові зруйновані або пошкоджені 20 ринків, з них 18 вже почали працювати.".