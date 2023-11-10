Дефіциту товарів немає. Скільки ринків працює у Харкові – мерія

Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові зруйновані або пошкоджені 20 ринків, з них 18 вже почали працювати.

Тимчасово не функціонують торговельні майданчики на вулиці Леся Сердюка, що на Північній Салтівці, а також на вулиці Академіка Вальтера на П’ятихатках, повідомили в Харківській міськраді.

Загалом станом на 10 листопада у місті працює 48 ринків та торговельних майданчиків, з них 40 – змішані, один – продовольчий, сім – непродовольчі.

У мерії зазначили, що на деяких ринках функціонують заклади харчування, підприємства побутового обслуговування населення, гостьові автостоянки.

«Завдяки розвитку сфери торгівлі в місті відсутній дефіцит на будь-який вид товарів», – заявили у міськраді.