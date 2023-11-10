Дефіциту товарів немає. Скільки ринків працює у Харкові – мерія
Фото: Харківська міськрада
Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові зруйновані або пошкоджені 20 ринків, з них 18 вже почали працювати.
Тимчасово не функціонують торговельні майданчики на вулиці Леся Сердюка, що на Північній Салтівці, а також на вулиці Академіка Вальтера на П’ятихатках, повідомили в Харківській міськраді.
Загалом станом на 10 листопада у місті працює 48 ринків та торговельних майданчиків, з них 40 – змішані, один – продовольчий, сім – непродовольчі.
У мерії зазначили, що на деяких ринках функціонують заклади харчування, підприємства побутового обслуговування населення, гостьові автостоянки.
«Завдяки розвитку сфери торгівлі в місті відсутній дефіцит на будь-який вид товарів», – заявили у міськраді.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку повномасштабного вторгнення у Харкові зруйновані або пошкоджені 20 ринків, з них 18 вже почали працювати.".