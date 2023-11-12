Россияне обстреливали приграничные районы Харьковщины — Синегубов

В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В частности, под ударами окупантов находились Малые Проходы Харьковского района, Старица и Волчанские Хутора Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты.

Пострадавших от обстрелов за сутки нет.