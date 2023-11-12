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Россияне обстреливали приграничные районы Харьковщины — Синегубов

Происшествия 09:04   12.11.2023
Оксана Якушко
Россияне обстреливали приграничные районы Харьковщины — Синегубов

В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В частности, под ударами окупантов находились Малые Проходы Харьковского района, Старица и Волчанские Хутора Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района и другие населенные пункты.

Пострадавших от обстрелов за сутки нет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2023 в 09:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".