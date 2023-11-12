Росіяни обстрілювали прикордонні райони Харківщини – Синєгубов

Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, під ударами окупантів перебували Малі Проходи Харківського району, Стариця та Вовчанські Хутори Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району та інші населені пункти.

Постраждалих від обстрілів за добу немає.