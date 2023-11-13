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Из Харькова вывезли более 50 тысяч кубометров мусора

Общество 17:43   13.11.2023
Оксана Якушко
Из Харькова вывезли более 50 тысяч кубометров мусора

КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 1 по 8 ноября вывезло 51,6 тыс. куб. м бытовых отходов.

Как сообщили на предприятии, было вывезено 43,7 тыс. куб. м ТБО и 7,9 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.

По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, в ноябре объемы вывозимого предприятием мусора выросли за счет сбора опавших листьев и частично — бытовых отходов.

«В общей сложности осенью мы планируем вывезти более 96 тыс. куб. м листьев. Предприятие готово к работе в усиленном режиме. Хочу также поблагодарить харьковчан за своевременную оплату услуг и помощь, которую они нам оказывают в борьбе с нарушителями Правил благоустройства города Харькова», — отметил Алексей Артикуленко.

Напомним, в КВБО есть вакансии водителей автотранспортных средств по вывозу бытовых отходов, самосвалов с краном-манипулятором, телескопического погрузчика и трактора.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 17:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 1 по 8 ноября вывезло 51,6 тыс. куб. м бытовых отходов.".