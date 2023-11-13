Из Харькова вывезли более 50 тысяч кубометров мусора
КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 1 по 8 ноября вывезло 51,6 тыс. куб. м бытовых отходов.
Как сообщили на предприятии, было вывезено 43,7 тыс. куб. м ТБО и 7,9 тыс. куб. м крупногабаритных отходов.
По словам директора КП «КВБО» Алексея Артикуленко, в ноябре объемы вывозимого предприятием мусора выросли за счет сбора опавших листьев и частично — бытовых отходов.
«В общей сложности осенью мы планируем вывезти более 96 тыс. куб. м листьев. Предприятие готово к работе в усиленном режиме. Хочу также поблагодарить харьковчан за своевременную оплату услуг и помощь, которую они нам оказывают в борьбе с нарушителями Правил благоустройства города Харькова», — отметил Алексей Артикуленко.
Напомним, в КВБО есть вакансии водителей автотранспортных средств по вывозу бытовых отходов, самосвалов с краном-манипулятором, телескопического погрузчика и трактора.
Читайте также: КВБО разрабатывает новые формы взаимодействия с харьковскими водителями
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "КПБО", мусор, отходы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из Харькова вывезли более 50 тысяч кубометров мусора»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 17:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с 1 по 8 ноября вывезло 51,6 тыс. куб. м бытовых отходов.".