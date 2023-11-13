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З Харкова вивезли понад 50 тисяч кубометрів сміття

Суспільство 17:43   13.11.2023
Оксана Якушко
З Харкова вивезли понад 50 тисяч кубометрів сміття

КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» з 1 по 8 листопада вивезло 51,6 тис. куб. м побутових відходів.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено 43,7 тис. куб. м ТПВ та 7,9 тис. куб. м великогабаритних відходів.

За словами директора КП «КВПВ» Олексія Артикуленка, в листопаді обсяги сміття, що вивозиться підприємством, зросли за рахунок збору опалого листя та частково – побутових відходів.

«Загалом восени ми плануємо вивезти понад 96 тис. куб. м листя. Підприємство готове до роботи в посиленому режимі. Хочу також подякувати харків’янам за своєчасну оплату послуг та допомогу, яку вони нам надають у боротьбі з порушниками Правил благоустрою міста Харкова», – зазначив Олексій Артикуленко.

Нагадаємо, в КВПВ є вакансії водіїв автотранспортних засобів з вивезення побутових відходів, самоскидів з краном-маніпулятором, телескопічного навантажувача та трактора.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 17:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» з 1 по 8 листопада вивезло 51,6 тис. куб. м побутових відходів.".