Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз

Во вторник, 14 ноября, в Харькове и области ночью существенные осадки не прогнозируют, а днем ожидается дождь. Ночью и утром — слабый туман.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, а днем — 7 — 9 градусов.

По области ночная температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 5 — 10 тепла.

Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

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