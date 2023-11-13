Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз

Общество 19:54   13.11.2023
Елена Нагорная
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз Фото: Василий Голосный

Во вторник, 14 ноября, в Харькове и области ночью существенные осадки не прогнозируют, а днем ожидается дождь. Ночью и утром — слабый туман.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, а днем — 7 — 9 градусов.

По области ночная температура составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 5 — 10 тепла.
Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с.

Читайте также: На Харьковщине с теплом уже 7456 домов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 13.11: последствия удара по Харькову, приговор наводчику
Главные новости 13.11: последствия удара по Харькову, приговор наводчику
13.11.2023, 20:59
Россияне благодарят Фарион, что она «сдала» еще проукраинские семьи в Крыму
Россияне благодарят Фарион, что она «сдала» еще проукраинские семьи в Крыму
13.11.2023, 19:22
Пасмурно, ветрено. Какая будет погода 13 ноября в Харькове и в области
Пасмурно, ветрено. Какая будет погода 13 ноября в Харькове и в области
12.11.2023, 20:19
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
13.11.2023, 19:54
Вода лишь из одного источника в Харькове не угрожает здоровью — исследование
Вода лишь из одного источника в Харькове не угрожает здоровью — исследование
13.11.2023, 18:21
В Харькове осудят банду мошенников, опустошивших банковские карты 20 человек
В Харькове осудят банду мошенников, опустошивших банковские карты 20 человек
13.11.2023, 18:12

Новости по теме:

20:00
Шквалы, дождь, местами грозы. 12 ноября на Харьковщине разгуляется стихия
19:47
Ночные морозы, а днем дождь. Прогноз погоды в Харькове и области на 11 ноября
20:39
Какая погода ожидается в Харькове и области 9 ноября — прогноз
19:52
Прохладно и ливень днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 8 ноября
14:39
Завтра днем Харьковщину накроет ливень. Синоптики предупреждают об опасности

Вы читали новость: «Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 19:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 14 ноября, в Харькове и области ночью существенные осадки не прогнозируют, а днем ожидается дождь. Ночью и утром — слабый туман.".