Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 14 листопада, у Харкові та області вночі істотні опади не прогнозують, а вдень очікується дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, а вдень – 7 – 9 градусів.
По області нічна температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень – 5 – 10 тепла.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 19:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 14 листопада, у Харкові та області вночі істотні опади не прогнозують, а вдень очікується дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.".