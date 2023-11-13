Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз

У вівторок, 14 листопада, у Харкові та області вночі істотні опади не прогнозують, а вдень очікується дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, а вдень – 7 – 9 градусів.

По області нічна температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень – 5 – 10 тепла.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.