Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз

Суспільство 19:54   13.11.2023
Олена Нагорна
Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз Фото: Василь Голосний

У вівторок, 14 листопада, у Харкові та області вночі істотні опади не прогнозують, а вдень очікується дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, а вдень – 7 – 9 градусів.

По області нічна температура становитиме від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень – 5 – 10 тепла.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Читайте також: На Харківщині з теплом уже 7456 будинків

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини 13.11: наслідки обстрілу Харкова, вирок навіднику удару по ХОВА
Головні новини 13.11: наслідки обстрілу Харкова, вирок навіднику удару по ХОВА
13.11.2023, 20:59
410 млрд грн – шкода, яку завдала РФ довкіллю Харківщини (інфографіка)
410 млрд грн – шкода, яку завдала РФ довкіллю Харківщини (інфографіка)
13.11.2023, 20:53
До і понад 20 тисяч євро. Гранти для бізнесу обіцяють видавати на Харківщині
До і понад 20 тисяч євро. Гранти для бізнесу обіцяють видавати на Харківщині
13.11.2023, 20:20
Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз
Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз
13.11.2023, 19:54
Росіяни дякують Фаріон, що вона «здала» кілька проукраїнських родин у Криму
Росіяни дякують Фаріон, що вона «здала» кілька проукраїнських родин у Криму
13.11.2023, 19:22
Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ
Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ
13.11.2023, 19:28

Новини за темою:

20:00
Шквали, дощ, місцями грози. 12 листопада на Харківщині розгуляється стихія
19:47
Нічні морози, а вдень дощ. Прогноз погоди в Харкові та області на 11 листопада
20:39
Яка погода очікується в Харкові та області 9 листопада – прогноз
19:52
Прохолодно і злива вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 8 листопада
14:39
Завтра вдень Харківщину накриє злива. Синоптики попереджають про небезпеку

Ви читали новину: «Яка погода очікується в Харкові та області 14 листопада – прогноз»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 19:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 14 листопада, у Харкові та області вночі істотні опади не прогнозують, а вдень очікується дощ. Вночі та вранці – слабкий туман.".