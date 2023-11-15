Гепатит А на Харьковщине: сколько людей заболели и существует ли риск вспышки

В Харьковской области разрабатывают план мероприятий по профилактике распространения гепатита А.

В регионе в течение года гепатитом А заболели 11 человек, сообщили в ХОВА.

«Нужно не просто обратить внимание, а четкий план мероприятий, где есть каждый пункт, соответственно каждое действие по профилактике распространения инфекции. Действительно, риск очень высок», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов во время аппаратного совещания.

В ХОВА сообщили, что основные источники передачи инфекции – питьевая вода и еда. В этом году из объектов централизованного водоснабжения исследовали 7897 проб питьевой воды, из которых 159 — не соответствовали нормам. Также по санитарно-химическим показателям исследовано 7090 проб водопроводной воды, из них не отвечали требованиям 163 пробы.

«Мы считаем, что нужно обратить внимание руководителей коммунальных предприятий и громад на проведение лабораторного контроля качества питьевой воды, надлежащую техническую эксплуатацию сетей водоснабжения и водоснабжения», — отметили в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.