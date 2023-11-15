Гепатит А на Харківщині: скільки людей захворіли та чи існує ризик спалаху

У Харківській області розробляють план заходів щодо профілактики розповсюдження гепатиту А.

В регіоні впродовж року на гепатит А захворіли 11 осіб, повідомили у ХОВА.

«Потрібно не просто звернути увагу, а чіткий план заходів де є кожен пункт, відповідно кожна дія щодо профілактики розповсюдження інфекції. Дійсно ризик дуже високий», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час апаратної наради.

У ХОВА повідомили, що основні джерела передачі інфекції – питна вода та їжа. Цьогоріч з об’єктів централізованого водопостачання досліджено 7897 проб питної води, з яких 159 – не відповідали нормам. Також за санітарно-хімічними показниками досліджено 7090 проб водопровідної води, з них не відповідали вимогам 163 проби.

«Ми вважаємо, що потрібно звернути увагу очільників комунальних підприємств та громад на проведення лабораторного контролю якості питної води, належну технічну експлуатацію мереж водопостачання і споруд водопостачання», – зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.