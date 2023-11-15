Гепатит А на Харківщині: скільки людей захворіли та чи існує ризик спалаху
У Харківській області розробляють план заходів щодо профілактики розповсюдження гепатиту А.
В регіоні впродовж року на гепатит А захворіли 11 осіб, повідомили у ХОВА.
«Потрібно не просто звернути увагу, а чіткий план заходів де є кожен пункт, відповідно кожна дія щодо профілактики розповсюдження інфекції. Дійсно ризик дуже високий», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов під час апаратної наради.
У ХОВА повідомили, що основні джерела передачі інфекції – питна вода та їжа. Цьогоріч з об’єктів централізованого водопостачання досліджено 7897 проб питної води, з яких 159 – не відповідали нормам. Також за санітарно-хімічними показниками досліджено 7090 проб водопровідної води, з них не відповідали вимогам 163 проби.
«Ми вважаємо, що потрібно звернути увагу очільників комунальних підприємств та громад на проведення лабораторного контролю якості питної води, належну технічну експлуатацію мереж водопостачання і споруд водопостачання», – зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Читайте також: Шість жителів Харківщини померли від коронавірусу, 45 харків’ян у реанімації
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: А, вода, вспышка, гепатит, заболели, профилактика, синєгубов, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Гепатит А на Харківщині: скільки людей захворіли та чи існує ризик спалаху»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області розробляють план заходів щодо профілактики розповсюдження гепатиту А.".