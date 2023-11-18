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В небе над Харьковщиной сбили вражеский «шахед»

Общество 08:27   18.11.2023
Виктория Яковенко
В небе над Харьковщиной сбили вражеский «шахед»

Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ проинформировало о результатах работы ПВО.

«Уничтожено 9 БПЛА «Шахед-131/136»: 6 БпЛА в Запорожской области, по одной вражеской птичке – в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях», – сообщило командование.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 08:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ проинформировало о результатах работы ПВО.".