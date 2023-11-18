В небе над Харьковщиной сбили вражеский «шахед»

Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ проинформировало о результатах работы ПВО.

«Уничтожено 9 БПЛА «Шахед-131/136»: 6 БпЛА в Запорожской области, по одной вражеской птичке – в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях», – сообщило командование.