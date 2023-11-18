В небе над Харьковщиной сбили вражеский «шахед»
Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ проинформировало о результатах работы ПВО.
«Уничтожено 9 БПЛА «Шахед-131/136»: 6 БпЛА в Запорожской области, по одной вражеской птичке – в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях», – сообщило командование.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Shahed, ВСУ, збили, пво, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 08:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ проинформировало о результатах работы ПВО.".