У небі над Харківщиною збили ворожий «шахед»
Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО.
«Знищено 9 БпЛА «Шахед-131/136»: 6 БпЛА в Запорізькій області, по одній ворожій пташці – в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях», – повідомило командування.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, збили, ЗСУ, пво, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 08:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО.".