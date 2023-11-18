У небі над Харківщиною збили ворожий «шахед»

Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО.

«Знищено 9 БпЛА «Шахед-131/136»: 6 БпЛА в Запорізькій області, по одній ворожій пташці – в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях», – повідомило командування.