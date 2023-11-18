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У небі над Харківщиною збили ворожий «шахед»

Суспільство 08:27   18.11.2023
Вікторія Яковенко
У небі над Харківщиною збили ворожий «шахед»

Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО.

«Знищено 9 БпЛА «Шахед-131/136»: 6 БпЛА в Запорізькій області, по одній ворожій пташці – в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях», – повідомило командування.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 08:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряне командування «Схід» ПС ЗСУ поінформувало про результати роботи ППО.".