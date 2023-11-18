Воинам харьковской 92-й ОШБр передали дрон за миллион гривен (фото)
Фото: Олег Синегубов
Бойцам харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко передали ударный дрон «Шулика».
Этот БпЛА оснащен тепловизионной камерой, может работать ночью, нести до 10 кг нагрузки и способен поражать разнообразные цели, в том числе и бронетехнику, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что стоимость дрона – около 1 миллиона гривен, приобрели его за средства громад Купянского района.
«Бойцы 92 ОШБр получили уже второй такой дрон за последние недели. Машина зарекомендовала себя на передовой наилучшим образом», – добавили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, бригада, дрон, синєгубов, Харьковская, хова;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 17:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцам харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко передали ударный дрон «Шулика».".