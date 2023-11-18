Воинам харьковской 92-й ОШБр передали дрон за миллион гривен (фото)

Бойцам харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко передали ударный дрон «Шулика».

Этот БпЛА оснащен тепловизионной камерой, может работать ночью, нести до 10 кг нагрузки и способен поражать разнообразные цели, в том числе и бронетехнику, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что стоимость дрона – около 1 миллиона гривен, приобрели его за средства громад Купянского района.

«Бойцы 92 ОШБр получили уже второй такой дрон за последние недели. Машина зарекомендовала себя на передовой наилучшим образом», – добавили в ХОВА.