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Воинам харьковской 92-й ОШБр передали дрон за миллион гривен (фото)

Общество 17:34   18.11.2023
Виктория Яковенко
Воинам харьковской 92-й ОШБр передали дрон за миллион гривен (фото) Фото: Олег Синегубов

Бойцам харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко передали ударный дрон «Шулика».

Этот БпЛА оснащен тепловизионной камерой, может работать ночью, нести до 10 кг нагрузки и способен поражать разнообразные цели, в том числе и бронетехнику, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что стоимость дрона – около 1 миллиона гривен, приобрели его за средства громад Купянского района.

«Бойцы 92 ОШБр получили уже второй такой дрон за последние недели. Машина зарекомендовала себя на передовой наилучшим образом», – добавили в ХОВА.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 17:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцам харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко передали ударный дрон «Шулика».".