Воїнам харківської 92-ї ОШБр передали дрон за мільйон гривень (фото)

Бійцям харківської 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка передали ударний дрон «Шуліка».

Цей БпЛА оснащений тепловізійною камерою, може працювати вночі, нести до 10 кг навантаження та здатний вражати різноманітні цілі, в тому числі і бронетехніку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що вартість дрона – близько 1 мільйона гривень, придбали його за кошти громад Куп’янського району.

«Бійці 92 ОШБр отримали уже другий такий дрон за останні тижні. Машина зарекомендувала себе на передовій найкращим чином», – додали у ХОВА.