Воїнам харківської 92-ї ОШБр передали дрон за мільйон гривень (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Бійцям харківської 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка передали ударний дрон «Шуліка».
Цей БпЛА оснащений тепловізійною камерою, може працювати вночі, нести до 10 кг навантаження та здатний вражати різноманітні цілі, в тому числі і бронетехніку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що вартість дрона – близько 1 мільйона гривень, придбали його за кошти громад Куп’янського району.
«Бійці 92 ОШБр отримали уже другий такий дрон за останні тижні. Машина зарекомендувала себе на передовій найкращим чином», – додали у ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 92 ошбр, бригада, дрон, синєгубов, Харьковская, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 17:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійцям харківської 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка передали ударний дрон «Шуліка».".