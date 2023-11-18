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Воїнам харківської 92-ї ОШБр передали дрон за мільйон гривень (фото)

Суспільство 17:34   18.11.2023
Вікторія Яковенко
Воїнам харківської 92-ї ОШБр передали дрон за мільйон гривень (фото) Фото: Олег Синєгубов

Бійцям харківської 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка передали ударний дрон «Шуліка».

Цей БпЛА оснащений тепловізійною камерою, може працювати вночі, нести до 10 кг навантаження та здатний вражати різноманітні цілі, в тому числі і бронетехніку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що вартість дрона – близько 1 мільйона гривень, придбали його за кошти громад Куп’янського району.

«Бійці 92 ОШБр отримали уже другий такий дрон за останні тижні. Машина зарекомендувала себе на передовій найкращим чином», – додали у ХОВА.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 17:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійцям харківської 92-ї окремої штурмової бригади ім. Івана Сірка передали ударний дрон «Шуліка».".