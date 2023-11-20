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Гололедица и мороз. Какая будет погода 21 ноября в Харькове и области

Общество 20:31   20.11.2023
Оксана Якушко
Гололедица и мороз. Какая будет погода 21 ноября в Харькове и области Фото: пресс-служба Центрального парка

Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Облачно с прояснениями.🌤

Без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 3 — 8° мороза❄️, днем 1 — 6° мороза❄️.

По Харькову: Облачно с прояснениями 🌤.

Без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° мороза ❄️, днем 2 — 4° мороза ❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".