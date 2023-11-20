Гололедица и мороз. Какая будет погода 21 ноября в Харькове и области
Фото: пресс-служба Центрального парка
Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области: Облачно с прояснениями.🌤
Без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 3 — 8° мороза❄️, днем 1 — 6° мороза❄️.
По Харькову: Облачно с прояснениями 🌤.
Без существенных осадков. На дорогах гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 4 — 6° мороза ❄️, днем 2 — 4° мороза ❄️.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, ноябрь, погода, прогноз погоды, Харьков., Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 20:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".