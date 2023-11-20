Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Хмарно з проясненнями.🌤
Без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 3 – 8° морозу❄️, вдень 1 – 6° морозу❄️.
По Харкову: Хмарно з проясненнями🌤.
Без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 4 – 6° морозу❄️, вдень 2 – 4° морозу ❄️.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 20:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".