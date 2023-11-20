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Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області

Суспільство 20:31   20.11.2023
Оксана Якушко
Ожеледиця і мороз. Якою буде погода 21 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Хмарно з проясненнями.🌤

Без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря🌡 вночі 3 – 8° морозу❄️, вдень 1 – 6° морозу❄️.

 

По Харкову: Хмарно з проясненнями🌤.

Без істотних опадів🌤. На дорогах ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура  повітря🌡:  вночі 4 – 6° морозу❄️, вдень 2 – 4° морозу ❄️.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 20:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".