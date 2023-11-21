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Для предпринимателей Харьковщины проведут семинар от USAID

Общество 11:00   21.11.2023
Оксана Горун
Для предпринимателей Харьковщины проведут семинар от USAID

Предпринимателей Харьковской области будут учить особенностям экспортного финансирования. Обучение проведет «Ассоциация частных работодателей» при поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Семинары для предпринимателей региона проводят в рамках инициативы помощи бизнесу деоккупированных территорий.

«22 ноября с 15:30 до 18:00 будет проведен семинар по теме: «Экспортное финансирование: доступные возможности и перспективы развития. Роль доступного финансирования в возобновлении и стимулировании развития экспортной деятельности бизнеса в Украине», — сообщила пресс-служба ХОВА.

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Зарегистрироваться на семинар можно перейдя по ссылке. А подробности о нем доступны по контактному телефону (063) 232-62-80 (Наталья) и электронной почте asprro@gmail.com.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предпринимателей Харьковской области будут учить особенностям экспортного финансирования. Обучение проведет «Ассоциация частных работодателей» при поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины»".