Для підприємців Харківщини проведуть семінар від USAID

Підприємців Харківської області навчатимуть особливостей експортного фінансування. Навчання проведе “Асоціація приватних роботодавців” за підтримки програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Семінари для підприємців регіону проводять у рамках ініціативи допомоги бізнесу деокупованих територій.

“22 листопада з 15:30 до 18:00 буде проведено семінар на тему: “Експортне фінансування: доступні можливості та перспективи розвитку. Роль доступного фінансування у відновленні та стимулюванні розвитку експортної діяльності бізнесу в Україні“, – повідомила пресслужба ХОВА.

Зареєструватися на семінар можна, перейшовши за посиланням. А подробиці про нього доступні за контактним телефоном (063) 232-62-80 (Наталія) та електронною поштою asprro@gmail.com.