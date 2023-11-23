Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

Почти 7 600 домов Харьковщины с теплом – Синегубов

Общество 17:12   23.11.2023
Оксана Якушко
Почти 7 600 домов Харьковщины с теплом – Синегубов

В Харьковской области уже работают все котельные, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на  брифинге.

«В настоящее время уже в работе 100% котельных запланированных к запуску – это более 500. К теплоснабжению подключили почти 7 600 домов. Особого внимания требует Изюмское направление. По 13 домам в Изюме продолжаются работы по запуску котельной», – сообщил Олег Синегубов.

Из областного бюджета закупают необходимое оборудование, в частности насосы и краны, чтобы запустить котельную в Изюме и заживить дома в ближайшие недели.

«Предприятия критической инфраструктуры области обеспечены дополнительными источниками питания на случай отключений света из-за вражеских обстрелов. Больше всего нам помогли закрыть потребность в генераторах представители Международного Комитета Красного Креста в Украине и ЮНИСЕФ», – прокомментировал начальник ХОВА.

Читайте также: Отопление на Харьковщине: Синегубов рассказал, где живут люди без тепла

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
Начальница МСЭК в Харькове сядет на пять лет
23.11.2023, 10:29
Снег, дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на Харьковщине на 24 ноября
Снег, дождь и сильный ветер. Прогноз погоды на Харьковщине на 24 ноября
23.11.2023, 20:03
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
Новая система оповещения в Харькове будет оперативней: мэр сообщил подробности
23.11.2023, 09:28
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
22.11.2023, 21:48
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
22.11.2023, 11:14
Главные новости Харькова 23.11: подземная школа, фронт, пожар возле метро
Главные новости Харькова 23.11: подземная школа, фронт, пожар возле метро
23.11.2023, 22:07

Новости по теме:

11:52
Ремонт на бумаге: на Лозовщине подрядчик безосновательно получил 350 тыс. грн
11:17
Неожиданность от соседа: в доме в Харькове вместо газа по трубам потекла вода
22:50
Харьковчанин месяц бросал в дом женщины «коктейли Молотова». Какие есть версии
16:54
167 домов на Пятихатках и Салтовке восстановят в Харькове в 2024 году– Терехов
17:17
На Харьковщине с теплом уже 7456 домов

Вы читали новость: «Почти 7 600 домов Харьковщины с теплом – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 17:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области уже работают все котельные, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на  брифинге.".