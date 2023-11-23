Почти 7 600 домов Харьковщины с теплом – Синегубов

В Харьковской области уже работают все котельные, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге.

«В настоящее время уже в работе 100% котельных запланированных к запуску – это более 500. К теплоснабжению подключили почти 7 600 домов. Особого внимания требует Изюмское направление. По 13 домам в Изюме продолжаются работы по запуску котельной», – сообщил Олег Синегубов.

Из областного бюджета закупают необходимое оборудование, в частности насосы и краны, чтобы запустить котельную в Изюме и заживить дома в ближайшие недели.

«Предприятия критической инфраструктуры области обеспечены дополнительными источниками питания на случай отключений света из-за вражеских обстрелов. Больше всего нам помогли закрыть потребность в генераторах представители Международного Комитета Красного Креста в Украине и ЮНИСЕФ», – прокомментировал начальник ХОВА.